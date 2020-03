Smash Bros. Ultimate: Ring Fit Adventure nel nuovo evento Spirit Board

Da quando il gioco è stato lanciato a dicembre 2018, Super Smash Bros. Ultimate è cresciuto sempre di più . Con l’includere personaggi preferiti dai fan come Joker di Persona 5 e Banjo-Kazooie ad altri personaggi DLC in arrivo, Ultimate si è trasformato nel crossover più grande di sempre. La Spirit Board in evoluzione ha dato a Nintendo la possibilità di includere alcuni personaggi sorprendenti e insoliti di altri franchise, e con il prossimo evento Spirit Board sarà il turno di Ring Fit Adventure.

Nintendo ha rivelato che il prossimo evento sarà disponibile da oggi fino al 18 marzo e darà ai giocatori la possibilità di guadagnare tre nuovi spiriti: Ring, Dragaux e i Ring Fit Trainers.

Data la loro inclusione come personaggi di Spirit Board, sembra improbabile che qualcuno dei personaggi di Ring Fit Adventure finisca per diventare un personaggio giocabile in Super Smash Bros. Ultimate. Quindi, almeno per ora, sembra che il Wii Fit Trainer non avrà molta concorrenza.

Super Smash Bros. Ultimate e Ring Fit Adventure sono entrambi disponibili esclusivamente su Nintendo Switch.

It's time to get those gains! From 3/13-3/18, the Spirit Event “Spirits Fit for a Fight” will add 3 new spirits! Work up a sweat keeping an eye out for the new Ring Fit Trainees from #RingFitAdventure to add to your Spirit Board! #SmashBrosUltimate pic.twitter.com/97DlDuJjs6

— Nintendo Versus (@NintendoVS) March 11, 2020