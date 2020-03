Bill Gates lascia il consiglio di amministrazione di Microsoft

Bill Gates ha fatto sapere di aver lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft, la compagnia che ha co-fondato assieme a Paul Allen nel 1975.

Tramite un post pubblicato su LinkedIn, il creatore di Windows ha spiegato che tale decisione è stata presa per permettergli di dedicarsi interamente alle attività filantropiche. Tra queste ricordiamo l’impegno di Bill Gates nella sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, nello sviluppo dei paesi poveri e della salute globale, nonché nelle attività che favoriscano l’accesso al mondo dell’istruzione laddove non è sempre possibile accedervi.

Bill Gates spiega che Microsoft rimarrà sempre una parte importantissima della sua vita, e per questo continuerà a essere coinvolto nei processi di crescita tecnologica portati avanti dalla compagnia.

Condividi con gli amici Inviare