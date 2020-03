Control: ecco il trailer dell'espansione The Foundation

505 Games e Remedy Entertainment hanno confezionato il trailer ufficiale di The Foundation, la prima espansione di Control.

L’espansione The Foundation scaverà ancora più a fondo nella storia della Oldest House: Jesse è stata informata dal Consiglio che sta avvenendo qualcosa di strano nel sottosuolo della Oldest House. Una struttura misteriosa, il Monolito, è stata danneggiata e il Piano Astrale è riuscito a penetrare le fondamenta dell’edificio. Se Jesse non trova il modo di porre fine a tutto questo, l’intera Oldest House e il Bureau saranno perduti.

The Foundation sarà disponibile dal 26 marzo su PC e PS4, mentre su Xbox One arriverà il 25 giugno.