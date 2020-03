Halo 2 Anniversary: la beta su PC arriverà a fine mese

Dopo la pubblicazione di Halo: Combat Evolved Anniversary su PC avvenuta all’inizio del mese (qui trovate la nostra recensione), adesso è arrivato il turno di Halo 2 Anniversary, la cui beta dovrebbe partire proprio alla fine di marzo.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Tyler Davis di 343 Industries attraverso un breve comunicato diffuso nelle scorse ore. L’esponente dello studio statunitense ha fatto sapere che presto gli utenti iscritti al programma Insider potranno mettere le mani su una versione non definitiva del gioco per aiutare gli sviluppatori a correggere eventuali problemi prima della release completa.

Per quanto riguarda la data di uscita di Halo 2 Anniversary su PC, invece, non vi è ancora stata alcuna comunicazione in merito; è tuttavia possibile che non bisognerà attendere a lungo dalla conclusione della beta, così come avvenuto nel caso di Halo: Combat Evolved Anniversary.

