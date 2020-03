Steam raggiunge i 20 milioni di utenti in simultanea grazie al coronavirus

Con il coronavirus (COVID-19) che sta mantenendo a casa la popolazione mondiale, la piattaforma di gioco digitale di Valve ne ha tratto vantaggio con un’impennata di utenti che ha raggiunto i 20 milioni in simultanea. Tra questi 6,2 milioni di utenti erano in-game.

Per avere una prospettiva chiara del numero, solo un mese fa eravamo rimasti tutti colpiti per il raggiungimento dei 19 milioni di utenti su Steam. Per quanto riguarda i giocatori in-game, il traguardo è stato superato di un milione solamente il giorno di capodanno del 2018 in cui PUBG era stato da poco rilasciato. Attualmente CS: GO è il gioco più in voga su Steam conquistando la vetta nelle classifiche.

Dopo numerose notizie in cui il coronavirus ha un effetto negativo sull’industria videoludica e non, questa è la prima volta in cui la pandemia non va ad influenzare qualcosa in maniera negativa.

