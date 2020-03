Oculus VR, da oggi parte il Facebook: Game Developers Showcase

Facebook ha annunciato che a partire da oggi prenderà il via l’appuntamento con il Game Developers Showcase dedicato interamente all’ecosistema Oculus VR.

Da oggi e fino al 19 marzo sarà possibile avere tutti gli aggiornamenti e i nuovi trailer degli attesissimi titoli per Oculus Quest e per la piattaforma Rift in arrivo nei prossimi mesi. Ogni giorno alle ore 18:00 il blog ufficiale Oculus VR verrà aggiornato con nuovi contenuti.

Tra le novità che verranno presentate nei prossimi giorni troviamo la Oculus Quest System Experience nuova e migliorata: si tratta di un aggiornamento che renderà la VR ancora più social, versatile e semplice da usare. Si presenta con un menu principale completamente ridisegnato, nuovi overlay immersivi e il supporto multi-windows per le applicazioni 2D, partendo da Oculus Browser. Questi update saranno presentati come Funzionalità Sperimentali alla fine del mese.

In più, all’interno dell’aggiornamento in arrivo alla fine del mese gli sviluppatori potranno provare la nuova versione prototipo di OpenXR. OpenXR è un open standard gratuito di The Khronos Group, creato per lo sviluppo di applicazioni VR ad alte prestazioni in esecuzione su più piattaforme.

Sempre a partire dalla fine del mese sarà presente una nuova opzione all’interno della Developer Dashboard che permetterà agli sviluppatori di gestire nuovi contenuti scaricabili, Add-ons. Gli Add-ons combinano i contenuti scaricabili (o DLC) e gli acquisti In-App (o IAP) in un’unica funzione. L’introduzione degli Add-Ons facilita il processo di creazione di contenuti aggiuntivi per gli sviluppatori, rendendoli inoltre più facilmente accessibili e acquistabili, direttamente dalla pagina dell’applicazione.

Ovviamente le novità non finiscono qui: per scoprirle tutte l’appuntamento, lo ricordiamo, è alle 18:00 di ogni giorno da oggi e fino al 19 marzo.

