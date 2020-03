Trials of Mana: demo disponibile a breve su tutte le piattaforme

Square Enix ha fatto sapere che presto sarà pubblicata una demo di Trials of Mana su tutte le piattaforme, dunque su PC (Steam), PS4 e Nintendo Switch.

Questa versione dimostrativa permetterà di provare la primissima parte dell’avventura, fino allo scontro con il primo boss del gioco. La compagnia giapponese fa sapere, inoltre, che i progressi della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo che verrà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 24 aprile.

Segnaliamo, infine, che la demo di Trials of Mana sarà disponibile già da domani, mercoledì 18 marzo. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale: potete visionarlo attraverso il player presente qui in alto.