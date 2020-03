Annunciato Fights in Tight Spaces, nuovo tattico a turni per PC

Il publisher Mode 7 e lo studio indipendente Ground Shatter hanno annunciato Fights in Tight Spaces, un nuovo tattico a turni per PC con elementi presi in presti dai giochi che prevedono dinamiche di deck-building.

Fights in Tight Spaces pone il giocatore nelle vesti di un eroe che non sfigurerebbe in un tipico film d’azione. Il protagonista deve sfruttare le abilità marziali presenti in un mazzo di carte per eliminare i nemici presenti all’interno di arene minuscole, sfruttando il posizionamento e le capacità speciali di ogni carta. Alla fine di ogni livello si ha la possibilità di aggiungere nuove carte (e dunque mosse) al proprio mazzo, ma è anche possibile potenziare quelle già in proprio possesso in modo da renderle ancora più letali.

L’interessante videogioco sviluppato da Ground Shatter sarà disponibile su PC via Steam nel corso del terzo trimestre del 2020.