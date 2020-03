Nintendo: servizi online inattivi su Switch, Wii U e 3DS

I servizi online di Nintendo sono attualmente inattivi su tutti i sistemi attuali della compagnia, lasciando i giocatori incapaci di navigare nell’eShop, scaricare nuovi titoli, giocare online e altro ancora.

Il motivo del downtime è attualmente sconosciuto; nessuna manutenzione è stata pianificata o è in corso e Nintendo non ha diffuso alcun avviso in anticipo. Il sito web ufficiale di Nintendo conferma la chiusura temporanea del servizio con il seguente rapporto di errore:

“Impossibile connettersi al servizio di rete. Per favore riprova più tardi. Ci scusiamo per eventuali disagi che ciò può causare.”

L’errore sembra essere un problema mondiale, con accesso non disponibile in Regno Unito, Stati Uniti e Giappone. Nintendo è a conoscenza del problema, quindi speriamo arrivi a breve una soluzione.

Non appena ci saranno nuovi risvolti aggiorneremo la notizia.

Fonte

Unfortunately, we're having some issues with our network services. We're looking to rectify the situation as soon as possible. Thank you for your patience. https://t.co/O9u3MXDZG6

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 17, 2020