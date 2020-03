Sony ha annunciato che domani, 18 marzo, ospiterà un live streaming in cui verrano svelati gli aspetti tecnici di PlayStation 5.

Lo stream sarà presentato dal lead system architect di PS5 – Mark Cerny, che in precedenza ha rivelato i dettagli di PS4 e PS4 Pro nei rispettivi eventi. L’annuncio è stato fatto su Twitter, seguito dall’account di PlayStation Japan chiarendo che le informazioni erano inizialmente destinate alla GDC (cancellata per via del coronavirus) e che saranno solo in inglese.

Proprio ieri Microsoft ha svelato le specifiche teniche e le nuove tecnologie della sua Xbox Series X.

Ora è il turno di Sony svelare gli aspetti tecnici della sua console next-gen. Non ci resta che attendere dunque l’appuntamento di domani.

