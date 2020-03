Smash Bros. Ultimate: l'uscita dei prossimi personaggi potrebbe slittare

Il Coronavirus (COVID-19) ha colpito anche la produzione del DLC Fighter Pass Vol 2 in arrivo su Super Smash Bros Ultimate.

Il director Masahiro Sakurai ha rivelato sul numero di Famitsu di questa settimana che avrebbe dovuto incontrare l’editore di uno dei personaggi inclusi in Fighter Pass Vol 2, per finalizzare i piani su di loro. Tuttavia, questo incontro è stato rinviato indefinitamente a causa del Coronavirus.

Masahiro Sakurai ha anche menzionato che se Nintendo rivelasse uno dei nuovi personaggi di Fighter Pass Vol 2 ora, lo sviluppo potrebbe non andare nei tempi previsti a causa del Coronavirus. Ha anche condiviso che si aspetta che l’uscita di alcuni giochi venga rinviata nel prossimo futuro, poiché l’industria videoludica si sta lentamente fermando in tutto il mondo per via della pandemia.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla questione.

Fonte