Call of Duty: Warzone, disponibile la modalità Solitario

Activision ha fatto sapere di aver appena pubblicato un nuovo aggiornamento di Call of Duty: Warzone che introduce la modalità di gioco Solitario.

D’ora in poi è possibile affrontare la battle royale senza appartenere a una squadra in cui ogni giocatore lotta per la propria sopravvivenza contro gli altri 149 utenti.

Questa la descrizione ufficiale: “In modalità Solitario, sei catapultato a Verdansk da solo seguendo le regole del Battle Royale. Questo significa niente compagni di squadra, nessun amico – solamente tu e una pistola con qualche proiettile. Immaginalo come un classico tutti contro tutti di Call of Duty, ma su larga scala. Man mano che saccheggi, porti a termine i contratti e sopravvivi contro a un massimo di altri 149 giocatori, la nube di gas si espande restringendo l’area di gioco – proprio come avviene in una normale Battle Royale. Il Gulag accoglie ancora gli eliminati della Warzone, ma se muori nello scontro 1v1, dimenticati qualsiasi forma di redenzione – sei definitivamente fuori dalla partita. Vince l’ultimo Operatore che rimane in piedi.”

Call of Duty: Warzone, lo ricordiamo, è un titolo free-to-play disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

