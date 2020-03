Goat of Duty è gratuito su Steam per un periodo limitato

Il publisher Raiser Games e gli sviluppatori italiani 34BigThings hanno reso disponibile gratuitamente Goat of Duty per un periodo di tempo limitato.

La promozione si inserisce all’interno di un’iniziativa intrapresa a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il mondo, e in particolare l’Italia. Per questo motivo, per cercare di offrire un minimo di sollievo a tutti i videogiocatori costretti a rimanere a casa, le due compagnie hanno deciso di regalare a chiunque ne faccia richiesta una copia di questo particolare sparatutto multiplayer.

Per approfittare della promozione e riscattare una copia gratuita di Goat of Duty basta dirigersi sull’apposita pagina del prodotto presente su Steam e cliccare sul pulsante che permette di aggiungere il gioco al proprio account. Vi ricordiamo, infine, che l’offerta resterà valida fino al 31 marzo.

