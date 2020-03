The Crew 2 è in arrivo su Google Stadia

Ubiosft e Google hanno annunciato che The Crew 2 sta per essere disponibile su Stadia.

Il videogioco di corse su strada, aria e acqua è dunque in dirittura di arrivo sulla piattaforma di streaming targata Google. L’opera sviluppata da Ivory Tower approderà su Stadia a partire dal prossimo 25 marzo.

Da notare che non si tratta dell’unico videogioco prodotto da Ubisoft in uscita sulla piattaforma: da ieri è infatti disponibile The Division 2 assieme all’espansione Warlords of New York, mentre il 28 aprile uscirà la versione digitale del celebre board game Monopoly.