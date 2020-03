Minecraft Dungeons rischia il rinvio a causa del Coronavirus

Tra i videogiochi che rischiano il rinvio a causa del Coronavirus potrebbe esserci Minecraft Dungeons, l’action RPG di stampo hack & slash in lavorazione presso Mojang.

A darne notizia ci hanno pensato gli stessi sviluppatori, i quali via Twitter hanno fatto sapere che stanno facendo in modo di organizzarsi al meglio per far fronte all’epidemia e riuscire a consegnare il prodotto finale ad aprile. È tuttavia possibile che il gioco venga rinviato al fine di preservare la salute dei dipendenti e offrire ai giocatori il miglior prodotto possibile. Mojang spiega che la tabella di marcia è in via di modifica per fronteggiare al meglio l’emergenza, dunque è del tutto probabile che Minecraft Dungeons subisca un rinvio.

In ogni caso, per il momento l’uscita è comunque prevista per il mese di aprile. Vi terremo informati su eventuali sviluppi.

As we’re working from home to do our part in protecting our community, our workflows will unfortunately be impacted. We’re working hard to deliver Minecraft Dungeons in April, but we’re also re-evaluating our timeline to make sure we bring you the best game possible. Stay tuned! pic.twitter.com/77964UwFpB

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 17, 2020