PlayStation 5: specifiche tecniche rivelate e altri dettagli

Come rivelato nella giornata di ieri, Mark Cerny ha svelato attraverso un live streaming previsto inizialmente per la GDC, specifiche tecniche e altri dettagli su PlayStation 5.

La CPU di PS5 presenta 8 core Zen 2 e la sua GPU – utilizzando l’architettura RDNA 2 – offre 10,28 TFLOP di potenza. La console viene fornita con 16 GB di memoria e un SSD da 825 GB e consente di espandere la memoria con uno slot SSD NVMe. Nonostante i TFLOP di PS5 siano inferiori a quelli di Xbox Series X, la GPU più snella di Sony vanta un core grafico in grado di offrire prestazioni superiori a quanto ci si potrebbe aspettare da un tale numero di TFLOP.

Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche di PS5:

CPU – 8x Zen 2 core a 3,5 GHz (frequenza variabile)

GPU – 10.28 TFLOP, 36 CU a 2,23 GHz (frequenza variabile)

Architettura – GPU RDNA personalizzata 2

Memoria / Interfaccia – 16 GB GDDR6 / 256-bit

Larghezza di banda di memoria – 448 GB / s

Memoria interna – SSD personalizzato da 825 GB

Throughput IO 5,5 GB / s (Raw), tipico 8-9 GB / s (compresso)

Memoria Espandibile – Slot SSD NVMe

Unità ottica – Blu-ray Drive UHD 4K

Cerny ha condiviso molti nuovi dettagli sull’architettura di sistema di PS5 e ha parlato di come Sony intende spingere il futuro dei giochi con questo nuovo hardware. Una parte di questo è il nuovo SSD di PS5, che accelera i tempi di caricamento e offre una serie di altri vantaggi agli sviluppatori.

La nuova architettura di PS5 consentirà un rendering più veloce, il che significa che più oggetti e trame ambientali verranno ricreati a una velocità maggiore. Come la nuova Xbox, anche PS5 avrà il supporto del ray tracing per aiutare gli sviluppatori a creare giochi visivamente più belli.

La PS5 ha anche un nuovo controller che presenta un feedback tattile invece della tecnologia rumble standard utilizzata da molte aziende. Ad esempio, far schiantare un’auto in un gioco di corse sembrerà diverso che affrontare una partita di football. Il nuovo controller PS5 ha anche “trigger adattivi” che possono essere programmati dagli sviluppatori.

Sappiamo anche che la PS5 avrà un’unità disco per giochi fisici e Blu-ray 4K e che la capacità del disco sarà di 100 GB. La PS5 richiederà ai giocatori di installare i loro giochi, ma con l’opzione di scegliere quale parte di un gioco installare.

La PlayStation 5 è prevista per il lancio in occasione di queste festività, sebbene non sia stato ancora annunciato un listino prezzi e una gamma ufficiale di lancio dei giochi. Ricordiamo che nello stesso periodo anche Microsoft rilascerà la sua Xbox Series X con Halo Infinite come titolo di lancio.

Se ve le siete perse qui trovate tutte le specifiche tecniche rivelate da Microsoft sulla nuova Xbox.

