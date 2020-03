Final Fantasy 7 Remake: le copie fisiche potrebbero subire un rinvio

Square Enix ha fatto sapere che vi è una concreta possibilità che la versione fisica di Final Fantasy 7 Remake possa subire un rinvio a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo.

La compagnia giapponese ha spiegato che in alcuni paesi europei e americani potrebbe essere estremamente difficile far arrivare il gioco nei negozi il prossimo 10 aprile, data di uscita di Final Fantasy 7 Remake, per questo in quella data il gioco potrebbe essere disponibile solamente in formato digitale. Immaginiamo che, data la drammaticità della situazione nel Bel Paese, l’Italia sia tra i paesi in cui sarà quasi impossibile trovare il gioco sugli scaffali.

Square Enix ha poi dichiarato che verranno diffusi ulteriori aggiornamenti sulla situazione nel corso della giornata di domani, dunque non ci resta che attendere informazioni più precise in merito. Ovviamente vi terremo informati.

Condividi con gli amici Inviare