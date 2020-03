Tales from the Borderlands potrebbe tornare con un sequel

A quanto pare, Tales from the Borderlands potrebbe presto tornare con una versione Redux che spiani la strada a un vero e proprio sequel.

Lo veniamo a sapere grazie ad alcune indiscrezioni pubblicate su Reddit: qui troviamo alcuni spezzoni di un trailer trafugato che si riferiscono a una versione riveduta e corretta dell’avventura episodica realizzata dalla defunta Telltale Games. In questa presunta Redux dovrebbe essere incluso il gioco completo e diversi extra, tra cui un commento degli sviluppatori, informazioni aggiuntive da consultare attraverso il codex, e un mini episodio aggiuntivo.

Tales from the Borderlands Redux dovrebbe essere in lavorazione presso AdHoc Studio, lo stesso che si sta occupando di The Wolf Among Us 2. Vi è poi la possibilità che il gioco riceva un sequel dal momento che uno dei filmati trafugati si conclude con il presunto anno di uscita, il 2020, soffermandosi poi sul numero “2”. Chissà che lo spin-off di Borderlands non riceva finalmente una seconda stagione.

