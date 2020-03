Fairy Tail: svelato l'Eclipse Story Arc e annunciato Gildarts

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato due importanti aggiunte in arrivo nel magico JRPG, Fairy Tail, aumentando il roster a 16 personaggi giocabili con l’inclusione di Gildarts – “l’uomo più forte della gilda Fairy Tail” – e svelando anche i primi dettagli sullo story arc di Eclipse.

Una delle aggiunte più importanti al roster di Fairy Tail fino ad oggi è Gildarts, un mago di classe S che usa la magia “Crush” per fracassare tutto quello che tocca. Gildarts si unisce alla lotta a sostegno di Natsu e degli altri membri del party, usando la sua travolgente forza per far oscillare le probabilità a favore della gilda.

Nel corso dell’avventura, i fan potranno mettere insieme la propria squadra dei sogni con i diversi personaggi di Fairy Tail e con i loro rivali: da Gildarts a Erza, Grey e Gajeel. Facendo combattere i diversi personaggi insieme, i loro legami si rafforzeranno gradualmente facendo aumentare il livello di amicizia e sbloccando conversazioni speciale chiamate “Bond Dialogue”, con dialoghi originali scritti appositamente per il gioco Fairy Tail.

Inoltre, sono stati rivelati anche i primi dettagli del nuovo arco Eclipse arc. Questa popolare storyline ruota attorno al ” Project Eclipse”, un esperimento che apre una porta nel passato, scatenando Draghi vissuti oltre 400 anni fa nella cronologia attuale.

Fairy Tail è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam ed è disponibile al pre-order presso retailer selezionati.