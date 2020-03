GOG.com e Itch.io offrono una serie di giochi gratuiti

Con milioni di persone in tutto il mondo che restano a casa per evitare la diffusione del COVID-19, diversi servizi e portali di intrattenimento online stanno cercando di addolcire la quarantena con alcuni contenuti gratuiti per ingannare il tempo e divertirsi un po’.

GOG.com al momento offre ventisette giochi gratuiti. Molti sono dei grandi classici anni ’90 come Shadow Warrior Classic Complete, Jill of the Jungle: The Complete Trilogy, Beneath a Steel Sky o i giochi della serie Ultima.

I titoli più attuali includono invece Builders of Egypt: Prologue, un city-builder ambientato nell’antica Valle del Nilo. C’è anche Gwent: The Witcher Card Game, ma è già di suo un gioco free-to-play; il link porta gli utenti alla pagina di download della versione mobile.

Mercoledì, Valve ha aperto il Game Festival 2020 su Steam, uno showfloor virtuale per mostrare i giochi indie che avrebbero partecipato alla GDC 2020 poi cancellata. La vetrina digitale permette di scaricare su PC oltre 40 demo giocabili di titoli ancora in sviluppo.

Anche gli sviluppatori indie su Itch.io hanno messo 60 giochi con forti sconti, e alcuni di questi sono gratuiti. Tra questi potete trovare Nuclear Throne di Vlambeer.

