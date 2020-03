Bandai Namco pubblicherà un aggiornamento gratuito per Dragon Ball Z: Kakarot domani 20 marzo che andrà ad introdurre la funzione “Time Machine” al gioco, così annuncia oggi la compagnia.

Attraverso la Time Machine, i giocatori potranno viaggiare indietro nel tempo per rigiocare alcune scene della storia o completare side quest lasciate indietro.

Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile ora per PS4, Xbox One e PC via Steam.

It’s coming! ⏳ The Time Machine will be available 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 in #DragonBall Z: Kakarot through a patch. Travel back in time to replay your favorite story scenes or complete missed side quests! When/where will you go first? pic.twitter.com/7t55hV9GH1

— BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) March 19, 2020