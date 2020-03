Annunciato Sea of Stars, un RPG a turni dagli autori di The Messenger

Sabotage Studio, il team indipendente canadese che ha dato i natali all’ottimo The Messenger, ha annunciato il suo prossimo progetto: si tratta di Sea of Stars, un nuovo gioco di ruolo a con combattimenti a turni che strizza l’occhio alle grandi produzioni giapponesi del passato.

Sea of Stars narrerà le vicende dei Figli del Solstizio, due ragazzi nati durante i solstizi invernale ed estivo dotati di misteriosi poteri mistici legati al sole e alla luna. Grazie alla loro maestia nelle arti magiche e marziali, i due dovranno far fronte alla minaccia del malvagio alchimista Fleshmancer, il quale vuole conquistare il mondo con le sue creazioni mostruose.

Al fine di raccogliere i fondi necessari a completare lo sviluppo, Sabotage Studio ha lanciato una campagna su Kickstarter che ha già raggiunto l’obiettivo prefissato in meno di ventiquattro ore. Nei prossimi trenta giorni si terrà dunque la corsa agli stretch goal: il primo di essi permetterà di introdurre la modalità “Single Player +” e un dungeon aggiuntivo.

Segnaliamo, infine, che Sea of Stars sarà disponibile su PC e console nel corso del 2022.