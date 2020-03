Alla luce delle prime informazioni tecniche di PS5 svelate da Sony pochi giorni fa, Microsoft ha voluto ribadire che Xbox Series X sarà retrocompatibile con tutti i giochi per Xbox One.

Come saprete, infatti, PS5 non supporterà tutti i giochi per PS4, bensì al lancio solamente una piccola quantità sarà capace di girare sulla nuova piattaforma. Rispondendo a una domanda su Twitter, l’account ufficiale Xbox ha precisato che la retrocompatibilità di Xbox Series X sarà completa sin dall’arrivo della console sugli scaffali dei negozi, dunque l’intero catalogo dei giochi per Xbox One potrà essere goduto anche sulla prossima piattaforma della Casa di Redmond. Non è tutto, però, dal momento che Xbox Series X riuscirà a far girare anche i giochi delle precedenti generazioni, dunque quelli per la prima Xbox e per Xbox 360, ma in questo caso la retrocompatibilità non sarà copleta: funzioneranno solamente quelli che già riescono a girare su Xbox One.

All games that are currently Backwards Compatible, yes. Plus all Xbox One games. — Xbox (@Xbox) March 19, 2020