Child of Light diventa gratuito insieme ad altri titoli Ubisoft

In questo momento difficile anche Ubisoft si stringe attorno alla sua community e offre giochi e weekend di gioco gratuito dei suoi principali titoli.

Dalle 13:00 del 24 marzo alle 13:00 del 28 marzo, Child of Light sarà scaricabile gratuitamente e installabile su PC tramite Uplay. Questo weekend i giocatori invece potranno giocare gratuitamente ad Assassin’s Creed Odyssey per Xbox One, PS4 e PC tramite Uplay. I giocatori potranno provare tutto ciò che la Standard Edition del gioco ha da offrire. Il prossimo fine settimana sarà il turno di Ghost Recon Breakpoint per Xbox One, PS4 e PC.

Infine anche Rabbids Coding è disponibile gratuitamente. Il gioco consente di imparare le basi della programmazione mentre i giocatori cercano di liberare una navicella spaziale invasa dai Rabbids. Per i genitori alla ricerca di strumenti educativi per i propri figli, questo titolo rappresenta un approccio divertente per apprendere le basi della programmazione. Non richiede alcuna conoscenza specifica e le istruzioni vengono presentate con un menu intuitivo e un’interfaccia utente che incoraggia la sperimentazione e l’apprendimento a un ritmo più che agevole. È un gioco adatto a chiunque sia in grado di leggere ed è disponibile in inglese e francese.

Per rimanere aggiornati su altri giochi, weekend e periodi di prova gratuiti potete consultare questa pagina.