Captain Tsubasa: pubblicato il trailer "Episode: New Hero"

Bandai Namco ha pubblicato oggi un nuovo trailer per Captain Tsubasa: Rise of New Champions che introduce la modalità storia “Episode: New Hero”.

La modalità ci consente di creare il nostro giocatore e rivivere la storia del manga attraverso i nostri occhi. Una volta scelta la scuola tra Furano, Toho e Musashi potremo stringere amicizie con i personaggi del manga, apprendere nuove abilità e perseguire la nostra strada di nuovo campione.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà in tutto il mondo per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam nel 2020.

Fonte