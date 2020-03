Sony rimuove le creazioni a tema Super Mario da Dreams

Nel corso dei mesi, Dreams è diventato uno strumento molto popolare tra i creatori di contenuti in possesso di PS4, peccato che questi utenti sfruttino spesso materiale protetto da copyright. È il caso delle tante opere a tema Super Mario che si sono susseguite in queste settimane, peccato che a Nintendo la cosa non sia andata proprio a genio.

È per questo che Sony ha iniziato a rimuovere tutte le creazioni incentrate sulla mascotte della Casa di Kyoto, come segnalato dal sito GoNintendo. Qui leggiamo che un creatore di contenuti di Dreams, tale Piece of Craft su Twitter, dichiara di aver ricevuto un’email direttamente da Nintendo con la quale la compagnia gli intimava di non proseguire con la creazione di ulteriori contenuti a tema Super Mario, in seguito è stato contattato anche dalla divisione legale di Sony, la quale lo ha informato della cancellazione di tutto il materiale incriminato.

A questo punto è probabile che la Casa di Kyoto non si fermerà al solo Super Mario dal momento che su Dreams sono presenti numerosi contenuti che sfruttano diverse proprietà intellettuali di Nintendo, come Donkey Kong, Yoshi, e così via.

