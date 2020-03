Vampire the Masquerade Coteries of New York per PS4 ha una data di uscita

Draw Distance ha annunciato la data di uscita della versione PS4 di Vampire the Masquerade Coteries of New York.

Gli sviluppatori fanno sapere che l’avventura narrativa ambientata nel Mondo di Tenebra sarà disponibile esclusivamente in digitale sul PlayStation Network a partire dal prossimo 25 marzo.

Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile su PC dallo scorso dicembre, mentre domani verrà pubblicato su Nintendo Switch. Per quanto riguarda la versione per Xbox One, invece, è ancora sprovvista di una data di uscita.

