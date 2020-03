Mortal Kombat Komplete Edition non è più acquistabile su Steam

Mortal Kombat Komplete Edition, versione onnicomprensiva della nona incarnazione della serie targata NetherRealm Studios, non è più acquistabile su Steam. Stando a quanto riportato sulla pagina del prodotto, il gioco è stato rimosso da Valve su richiesta del publisher, Warner Bros. Interactive Entertainment.

A quanto pare la rimozione del picchiaduro dallo store digitale sarebbe riconducibile alla perdita dei diritti del personaggio di Freddy Kruger da parte della stessa Warner Bros., giacché questi sono ritornati nelle mani della compagnia che si occupa di gestire il patrimonio del regista Wes Craven, autore dell’iconico personaggio della cinematografia horror.

A questo punto non è chiaro quando, ma soprattutto se, Mortal Kombat Komplete Edition tornerà in vendita, magari privo del personaggio di Freddy Kruger.

