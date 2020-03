Control sta per espandere la sua storia con il DLC The Foundation. Questo verrà accompagnato da un importante aggiornamento per tutti i giocatori con un sacco di nuovi contenuti. Un video pubblicato oggi mostra tutti i nuovi contenuti di marzo.

Nel video viene mostrata l’abilità Shield Rush, che offre un’opzione più aggressiva all’abilità Shield. Invece di usare lo scudo solo per protezione, ora è possibile caricare anche i nemici. Sono inclusi anche un paio di miglioramenti generali, come una migliore leggibilità della mappa e un albero delle abilità rivisto con una funzione di riallocazione dei punti. Su PC l’aggiornamento includerà anche Nvidia DLSS 2.0 per gli utenti RTX. Tale aggiornamento sarà disponibile su tutte le piattaforme.

Il DLC The Foundation sarà disponibile in Control dal 26 marzo su PC e PS4 (i possessori di Xbox One dovranno attendere fino al 25 giugno).

Fonte

Our next FREE update brings all-new features and quality of life improvements to Control. Take a look at what you can expect in the March update and stay tuned for more info.

Launching on PlayStation 4, Xbox One and Epic Games Store on March 26, 2020.#ControlRemedy #505Games pic.twitter.com/FwUppoVI8y

— Control (@ControlRemedy) March 23, 2020