Lo sviluppatore GSC Game World ha pubblicato il primo screenshot per il sequel di STALKER pianificato ormai da tempo immemore.

Si tratta di una sola misera immagine, ma rende bene l’idea dell’ambiente di STALKER: un’anomalia inquietante sembra librarsi sopra le auto abbandonate in una buia area boscosa.

In un post su Facebook il team GSC descrive il sequel di STALKER come “il nostro gioco più ambizioso finora. Vivrà secondo il leggendario retaggio.”

STALKER 2 è in sviluppo da un bel po ‘di tempo – in effetti è stato annunciato due volte in seguito a una prima cancellazione. Il primo tentativo risale al 2010, quando lo studio annunciò che il gioco sarebbe stato basato su un nuovo engine. Un anno dopo, lo studio GSC ha chiuso e STALKER 2 è stato cancellato con esso. Il team è poi tornato in vita nel 2014.

Quando il titolo è stato nuovamente annunciato nel 2018, il sito web ufficiale ha suggerito una finestra di pubblicazione per il 2021 – tuttavia, finora non ci sono stati commenti riguardo una possibile data d’uscita specifica per il sequel.

Lo sviluppatore ha promesso maggiori dettagli in arrivo nel corso dell’anno.

Dear Stalkers, Here is your first glimpse at S.T.A.L.K.E.R. 2: pic.twitter.com/HGOixm11M7 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 23, 2020