Monster Hunter World: Iceborne, disponibile il Title Update 3

Capcom ha reso noto che il Title Update 3 di Monster Hunter World: Iceborne è ora disponibile per il download gratuito su console.

I possessori di PS4 e Xbox One possono quindi scaricare questo nuovo aggiornamento che include due varianti per altrettanti mostri potentissimi (Rajang Furioso e Brachydios Rabbioso), una serie di aggiornamenti di sistema, nonché un nuovo evento stagionale in-game. Questo evento stagionale sarà disponibile dall’8 aprile prossimo, data in cui l’update approderà anche su PC.

Durante la Full Bloom Fest, questo il nome dell’evento, l’intera base sarà permeata da una atmosfera rosea, con nuove decorazioni dell’hub di raccolta, nuovi pasti nella mensa, un nuovo costume Poogie, equipaggiamento stagionale per il Palico, pendenti, costumi stagionali a pagamento per l’Handler, e nuove opzioni per la carta gilda. Durante la Full Bloom Fest, bonus per il login e le taglie garantiranno dei ticket per creare un’ elegante armatura evento, oltre a nuove quest evento che forniranno materiale per uno stile elmetto basato sulla rara creatura endemica Downy Crake, ed un paio di doppie lame Whetfish.