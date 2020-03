Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On, ecco la data di uscita

Bandai Namco Entertainment ha annunciato la data di uscita di Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On, versione per console casalinga dell’omonimo videogioco arcade.

La compagnia giapponese fa sapere che il gioco sarà disponibile su PS4 a partire dal prossimo 30 luglio 2020, mentre ad aprile si terrà un Closed Network Test che servirà a mettere sotto stress i server di gioco prima del lancio ufficiale. Per avere una chance di partecipare alla sessione di prova basta registrarsi sul sito ufficiale.

Segnaliamo, infine, che in aggiunta alle 183 Mobile Suit e alle missioni rilasciate nella versione Arcade, questa versione per console avrà le esclusive missioni MAXI BOOST e tre nuove Mobile Suit: Montero, Zaku Amazing e, come bonus pre-order, Barbatos Lupus Rex.