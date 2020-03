Dopo essere approdato su Nintendo Switch lo scorso anno, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution è ora disponibile anche su PC, PS4 e Xbox One.

Il gioco permette di immergersi in 20 anni di storia di Yu-Gi-Oh! e rivivere le storie della serie animata originale e del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS grazie a nuovi duelli, storie, contenuti e personaggi. In Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution è possibile creare il proprio deck per affrontare i più iconici Duellanti dell’universo di Yu-Gi-Oh! grazie alla presenza di oltre 10.000 carte tra cui le recentissime: Crystron Halqifibrax, Apollousa, Arco della Dea e I:P Masquerena.

In caso vogliate saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Gabriele Barducci.

