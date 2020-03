PlayStation 5: Sony ribadisce che arriverà entro fine 2020

Nonostante l’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo tutto il mondo e le presunte difficoltà di produzione e approvvigionamento, Sony ribadisce che PlayStation 5 verrà lanciata sul mercato entro la fine del 2020.

Dopo aver diffuso le prime specifiche tecniche della console, la compagnia giapponese ha modificato la pagina del prodotto aggiornando anche la finestra di lancio della piattaforma. Sulla pagina leggiamo che PlayStation 5 arriverà durante le prossime festività natalizie, come inizialmente previsto.

Insomma, sebbene le difficoltà non manchino, tutto sembra andare secondo i piani e non dovrebbero esserci contraccolpi sulla tabella di marcia della next-gen secondo Sony.

