Minecraft: nuovi contenuti educativi gratuiti per assistere gli studenti

Le scuole di tutto il mondo sono chiuse a causa della pandemia di coronavirus, ma gli studenti stanno trovando altri modi per connettersi online; un modo è attraverso Minecraft, che ora ha nuovi contenuti educativi gratuiti disponibili sul Marketplace di Minecraft.

Il capo di Xbox Phil Spencer si è rivolto martedì alla community di Minecraft, annunciando sul mercato una nuova categoria Education, progettata per aiutare gli studenti a casa.

“Viviamo in tempi senza precedenti”, ha scritto in un post Spencer. “La pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto sulla vita delle persone in tutto il mondo e ha cambiato il modo di procedere nelle nostre vite quotidiane. Qui a Microsoft, ci chiediamo costantemente cosa possiamo fare per supportare le persone in questo momento difficile “.

Con il nuovo contenuto educativo, i giocatori possono “esplorare la Stazione Spaziale Internazionale attraverso una partnership con la NASA, imparare a programmare con un robot, visitare famosi punti di riferimento di Washington DC, trovare e costruire frattali 3D, e imparare che significa essere un biologo marino.” Tutti questi contenuti – e altro ancora – saranno disponibili fino al 30 giugno, ha affermato Spencer.

“Comprendiamo l’importante ruolo che il gioco sta svolgendo in questo momento per connettere le persone e offrire gioia in questi tempi isolati e stressanti e i nostri team stanno lavorando diligentemente per essere lì con loro”, ha detto Spencer. “A tal fine, stiamo monitorando attivamente le prestazioni e le tendenze di utilizzo per ottimizzare il servizio per i nostri clienti in tutto il mondo”.

