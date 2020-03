God of War potrebbe seguire Horizon Zero Dawn e uscire su PC

Non solo Horizon Zero Dawn, in uscita su PC nel corso della prossima estate, anche un’altra esclusiva PS4 di peso potrebbe approdare sui nostri computer: stiamo parlando di God of War.

Sony ha infatti modificato la pagina del prodotto relativa all’ultima fatica di Santa Monica Studio rimuovendo i riferimenti all’esclusività PS4, eliminando dunque la denominazione “Only on PlayStation“, segno che qualcosa si sta effettivamente muovendo. Da notare che questa frase è presente nelle pagine di ogni altra esclusiva, come Bloodborne o Days Gone, ma è stata rimossa dalla descrizione di Horizon Zero Dawn e ora è scomparsa anche dalla pagina di God of War.

Ovviamente potrebbe tranquillamente trattarsi di un errore, ma le chance di vedere Kratos su PC sono appena salite a un po’ più di zero.

