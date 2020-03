Bandai Namco ha pubblicato oggi su tutte le piattaforme il terzo DLC di Code Vein intitolato Lord of Thunder.

Questo contenuto aggiuntivo introduce nuovi Veli di sangue, codici sanguigni e armi, oltre a dei costumi alternativi per i compagni da sbloccare in aree inedite delle profondità.

Lord of Thunder è disponibile su PC, PS4 e Xbox One come contenuto acquistabile singolarmente al prezzo di € 9,99, oppure come parte integrante del Season Pass.