Below: ecco la data di uscita della versione PS4

Capybara Games ha annunciato la data di uscita della versione per PS4 di Below.

Questo particolare dungeon crawler sarà disponibile sulla console Sony a partire dal prossimo 7 aprile, portando con sé la nuova modalità Explore. Questa modalità è stata progettata per rendere molto più accessibile il gioco, riducendo la difficoltà e trasformando i falò in checkpoint premanenti.

La stessa data segnerà anche l’arrivo della modalità Explore sulle altre piattaforme, dunque PC e Xbox One, come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Below.