Il Taipei Game Show 2020 è stato definitivamente cancellato

A causa dell’aggravarsi della pandemia di Coronavirus, gli organizzatori del Taipei Game Show hanno cancellato definitivamente l’edizione 2020 della kermesse.

La decisione è stata presa dopo che la manifestazione era già stata rinviata alla prossima estate, tuttavia per ragioni di sicurezza, per evitare il diffondersi del contagio e per sottostare alle disposizioni del governo di Taiwan si è optato per depennare del tutto l’edizione 2020 del Taipei Game Show.

Non tutto è perduto, però: gli organizzatori si stanno muovendo per offrire almeno un evento digitale in sostituzione della manifestazione fisica, e per mettere in contatto sviluppatori e i publisher per incontri virtuali B2B.

