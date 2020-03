Remedy Entertainment al lavoro su due nuovi progetti next-gen

Remedy Entertainment ha annunciato di aver siglato un accordo con un publisher per la realizzazione di due nuovi progetti next-gen.

Entrambi i titoli faranno parte del medesimo franchise e verranno pubblicati sia su PC che sulle console della prossima generazione. Il primo di essi è già in pre-produzione e si tratta di un videogioco cosiddetto “Tripla A”, mentre il secondo – pur facendo riferimento alla stessa proprietà intellettuale – sarà un progetto dallo scopo molto più ridotto.

In entrambi i casi, il publisher finanzierà interamente i costi di sviluppo e Remedy Entertainment avrà diritto a una quota pari al 50% dei ricavi netti derivanti dalle vendite dei videogiochi, tuttavia l’IP resterà saldamente nelle mani della compagnia finlandese. Al momento, però, i dettagli finiscono qui.

