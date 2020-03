Burnout Paradise Remastered sarà disponibile su Switch quest'estate

Oggi, durante la livestream di Nintendo Direct, Electronic Arts e Nintendo hanno annunciato che Burnout Paradise Remastered sarà disponibile su Nintendo Switch quest’anno, invitando i giocatori a creare scompiglio e scatenare l’anarchia automobilistica sempre e ovunque.

Completamente ottimizzato e migliorato per Nintendo Switch con 60 FPS, incluso il controllo della mappa “pizzica e tira” per facilitare la navigazione, Burnout Paradise Remastered catapulta i giocatori nel mondo di Paradise City, online con gli amici o on-the-go. Oltre al gioco base originale, i giocatori possono anche godere di tutti i pacchetti DLC principali aggiuntivi rilasciati, inclusi il pacchetto Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes e Big Surf Island, con nuove posizioni, sfide e veicoli da scoprire.

“Vogliamo offrire ai giocatori una scelta più ampia offrendo giochi che amano sulle piattaforme su cui vogliono giocare”, ha affermato Steve Pointon, SVP, contenuti di terze parti di EA. “Burnout Paradise Remastered è un’esperienza esaltante e ricca di azione per un’intera nuova generazione di giocatori su Nintendo Switch che possono presto provare l’eccitazione di un gioco di corse open world sempre e ovunque.”

Burnout Paradise Remastered è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.