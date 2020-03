Epic Games ha annunciato oggi un accordo di pubblicazione multipiattaforma con genDesign, lo sviluppatore di The Last Guardian, Playdead, team dietro Limbo e Inside, e Remedy Entertainment, autore di Control e Alan Wake. Queste sono le prime tre società ad annunciare una partnership con Epic Games Publishing.

Ecco il video di annuncio ufficiale:

“Stiamo costruendo il modello editoriale che abbiamo sempre desiderato”, ha affermato Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games.

“Gen DESIGN, Remedy e Playdead sono tra gli studi più innovativi e di talento del settore, con una forte visione per i loro prossimi giochi”, ha dichiarato Hector Sanchez, Head of Epic Games Publishing. “Avranno il pieno controllo creativo, mentre Epic fornirà una solida base di finanziamento e servizi per i progetti”.

Ulteriori informazioni, partner e giochi saranno annunciati nei prossimi mesi.

