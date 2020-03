Resident Evil 3: il nuovo trailer è dedicato a Jill Valentine

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil 3, questa volta interamente dedicato alla protagonista Jill Valentine.

Il video si apre con una breve sezione incentrata su Resistance, la modalità multiplayer inclusa in Resident Evil 3 e in cui Jill Valentine sarà un personaggio giocabile una volta pubblicato un aggiornamento gratuito post-lancio. Dopodiché il focus si sposta sul remake vero e proprio, mostrando alcune scene inedite che vedono la protagonista incontrare Carlos e gli altri personaggi bloccati a Raccoon City durante l’epidemia. Ovviamente non poteva nemmeno mancare un incontro ravvicinato con il temibile Nemesis, celebre avversario invincibile e inarrestabile che darà la caccia a Jill durante tutta l’avventura.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Resident Evil 3 sarà disponibile dal 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One.