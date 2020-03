Valorant: Sage si mostra in un breve video

Riot Games ha pubblicato un breve video di presentazione dedicato a Sage, eroina di supporto che farà parte del roster di Valorant.

Questo personaggio è in grado di curare i compagni feriti e di rallentare gli avversari grazie alle sue abilità di supporto, ma è anche in grado di utilizzare le armi di piccolo calibro per difendersi ed eliminare i nemici. La sua ultimate, poi, fa risorgere un compagno caduto in battaglia riportandolo in vita con la barra della salute al completo.

Vi ricordiamo che Valorant, il nuovo shooter tattico multiplayer degli autori di League of Legends, sarà disponibile su PC nel corso del 2020.