Shantae and the Seven Sirens ha una data d'uscita per PC e console

L’Half-Genie Hero farà il suo tanto atteso ritorno il 28 maggio, quando WayForward Games pubblicherà Shantae and the Seven Sirens nella sua interezza per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Qui sotto il teaser trailer:

Il quinto capitolo dell’acclamata serie platform vede Shantae – insieme ai suoi amici Skye, Bolo e Rottytops – salpare oltre Sequin Land per visitare strane isole tropicali, ospiti del prossimo Half-Genie Festival. Ma quando diversi partecipanti svaniscono in strane circostanze, tocca a Shantae cercare in lungo e in largo, incontrando nuovi amici (e vecchi nemici) in una missione per salvare la giornata ancora una volta.

La prima parte di Shantae and the Seven Sirens è stato lanciato su Apple Arcade, la seconda ed ultima parte è invece disponibile per il download da oggi.

Shantae and the Seven Sirens verrà lanciato in versione completa su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch il 28 maggio, mentre su Apple Arcade il gioco è disponibile per il download in due parti. Maggiori dettagli su una possibile edizione fisica pubblicata da Limited Run Games verranno resi disponibili in futuro.

