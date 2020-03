Monument Valley 2 è gratuito su iOS e Android per un periodo limitato

Nelle ultime due settimane, sempre più sviluppatori stanno distribuendo giochi gratuiti per aiutare le persone a tenersi occupati durante la quarantena. Mentre la maggior parte degli omaggi attuali sono per PC, ci sono anche una manciata di giochi mobile gratuiti, incluso uno dei migliori puzzle game degli ultimi anni: Monument Valley 2.

Normalmente venduto a 5€, Monument Valley 2 è ora completamente gratis su iOS e Android. Lo sviluppatore Ustwo Games ha annunciato la promozione con un adorabile video clip e un messaggio per i fan su Twitter.

Sequel dell’omonimo successo del 2014, Monument Valley 2 ha propone eccellenti puzzle labirintici che giocano con i nostri sensi grazie a illusioni ottiche e ostacoli apparentemente insormontabili. Il titolo pone anche una maggiore enfasi narrativa rispetto al suo predecessore. In Monument Valley 2, i giocatori vestono i panni di Ro e il suo bambino in un viaggio sulla crescita personale e sul legame sacro tra madre e figlia.

Non è necessario giocare al primo capitolo per apprezzare Monument Valley 2. Anche se i due giochi si connettono in maniera sottile e sono più toccanti se giocati entrambi, gli enigmi da risolvere sono sufficienti per raccomandare Monument Valley 2. E poi è gratis.

Monument Valley 2 è solo uno dei giochi iOS e Android al momento gratuiti. I fan del genere strategico vorranno sicuramente accaparrarsi Lara Croft Go, il puzzle game a turni di Square Enix anch’esso temporanemanete gratuito per un periodo limitato su iOS e Android.

