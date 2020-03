Annunciato NieR Replicant per PC, PS4 e Xbox One

Square Enix ha annunciato NieR Replicant ver.1.22474487139, una riedizione del primo episodio di questa saga nata come spin-off di Drakengard.

Stando a quanto dichiarato dalla compagnia giapponese, questa versione non sarà una pura remaster ma nemmeno un remake vero e proprio. Si tratterà di una edizione aggiornata del videogioco che debuttò dieci anni fa su PS3 e Xbox 360, con un nuovo doppiaggio e diversi contenuti inediti, tra cui probabilmente nuovi finali.

Il producer Yosuke Saito fa sapere che NieR Replicant ver.1.22474487139 è in lavorazione presso Toylogic e vedrà la luce prossimamente su PC tramite Steam, nonché su PS4 e Xbox One.