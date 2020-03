Mount & Blade 2: Bannerlord arriva oggi su Steam in Early Access

TaleWorlds Entertainment ha annunciato che Mount & Blade 2: Bannerlord arriverà nella giornata odierna su Steam in Early Access, con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia.

Il gioco avrebbe infatti dovuto vedere la luce domani, tuttavia gli sviluppatori hanno deciso di lanciarlo sul mercato oggi. A partire da mezzogiorno, dunque, Mount & Blade 2: Bannerlord sarà acquistabile con uno sconto del 10% per le prime due settimane, mentre chiunque possieda già un titolo appartenente al medesimo franchise riceverà un 10% di sconto addizionale.

Infine, gli sviluppatori hanno fatto sapere che il gioco verrà tradotto in più lingue durante il periodo di Accesso Anticipato: tra queste spicca anche l’italiano, per la felicità di tutti i giocatori del Bel Paese.

