SteamWorld: un nuovo gioco è ora in sviluppo da Image & Form

Image & Form sta sviluppando un nuovo gioco ambientato nell’universo di SteamWorld, così ha annunciato oggi la compagnia.

La notizia arriva dall’account Twitter dello studio, dove il team ha pubblicato un annuncio di lavoro rivolto a tutti gli artisti 2D di talento che vorrebbero lavorare sul nuovo titolo di SteamWorld.

In un tweet successivo, Image & Form ha dichiarato: “Anche se ci piacerebbe dirvi di più, questo è tutto ciò che abbiamo al momento! Non sappiamo quando verrà annunciato o rilasciato, ma siamo sicuri che lo amerete. Grazie per la vostra pazienza! “

Su Switch sono già disponibili sull’eShop SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist: Ultimate Edition e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. La scorsa settimana Image & Form ha regalato 1.000 copie dei giochi SteamWorld.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

We're making a new SteamWorld game and are looking for two experienced 2D artists (Art Director or Technical Artist)! Preferably in Gothenburg, Sweden. Got what it takes? Link your portfolio down below and we'll reach out to you if we're interested ❤️ pic.twitter.com/C4ODS4uGaf

— Image & Form is home Questing! 🃏⚔️🤖 (@ImageForm) March 30, 2020