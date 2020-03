Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster sarà disponibile da domani

Una versione rimasterizzata della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile da domani, 31 marzo, così risulta da un elenco trapelato del PlayStation Store tedesco.

Questa conferma arriva dopo una serie di dettagli scoperti nel weekend da un dataminer che ha scrutato nell’aggiornamento settimanale di Modern Warfare (2019) e Warzone, ognuno dei quali promuoverà il nuovo remaster.

Ieri sera, un account Twitter ha dichiarato che Modern Warfare 2 Remastered potrebbe uscire il 30 marzo o giù di lì. Il titolo ufficiale del gioco – Call of Duty: Modern Warfare 2 – Campaign Remastered, sarebbe stato inoltre avvistato in una rating board di videogiochi. Ovviamente come da titolo Call of Duty: Modern Warfare 2: Campaign Remastered includerà solo la modalità storia di Modern Warfare 2. Il comparto multiplayer sarà quindi assente.

L’elenco del PlayStation Store tedesco ha fissato il prezzo a € 25 e la descrizione del gioco afferma che la campagna è stata “completamente rimasterizzata con nuove trame, animazioni, rendering fisico, illuminazione HDR e altro ancora”.

Non ci resta che aspettare domani per la verità.

Fonte

BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked. RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020